Profesor Snape se ze záhrobí obul do Harryho Pottera, Radcliffe to ustál se ctí

Alan Rickman byl oceňovaným britským hercem, kterého široká veřejnost zná zejména jako nepříjemného profesora Snapea z filmů o Harrym Potterovi. Padoucha ale ztvárnil už i ve filmu Smrtonosná past (1988) a fanouškové romantických komedií ho poznají také jako nevěrného manžela z Lásky nebeské (2003). V roce 2016 zemřel ve věku 69 let na rakovinu pankreasu.

Šest let po jeho smrti ale vyšly jeho deníky s názvem Madly, deeply (česky Šíleně, hluboce), které si psal od roku 1972 a zahrnují i léta, když pracoval na filmech o malém kouzelníkovi. V nich sepsal i své dojmy z trojice hlavních představitelů, které nebyly vždy zcela pozitivní.

"Neznají svoje repliky," zapsal si frustrovaně v březnu 2003, když natáčeli třetí díl série Harry Potter a vězeň z Azkabanu pod taktovkou režiséra Alfonse Cuaróna. Nešetřil kritikou na přízvuk Emmy Watsonové, která ztvárňovala malou Hermionu, a na hlavního představitele, herce Daniela Radcliffea, také sdělil svůj názor: "Pořád ho nepokládám za opravdového herce, ale nepochybně se bude věnovat režii nebo produkci."

Radcliffea se ale kolegova kritika nijak nedotkla, naopak připustil, že Rickman mu snad i předpověděl budoucnost. "Rozhodně bych rád režíroval. Produkce se mi zdá jako ta těžší část průmyslu, bez jakékoli zábavy, takže o ni opravdu zájem nemám," připustil nové kariérní možnosti Radcliffe. Na Rickmana vzpomíná s láskou.

"Všechno to, co Alan napsal, bylo krásné a nostalgické čtení," vyjádřil se k zápiskům Radcliffe. "Jeho komentáře o nás byly na takový ten způsob: Ta děcka by se měla naučit své role, teď je to s nimi docela o hubu," zažertoval.

Už dříve se vyjádřil, že s hrozivým profesorem Snapem měli mimo kamery hezký vztah a hodně se od něj naučil. "Byl jedním z prvních dospělých v Potterovi, co se mnou zacházel jako rovný s rovným, ne jako s dítětem," vzpomínal Radcliffe krátce po Rickmanově smrti.