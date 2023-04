"Pro syny se nic nezměnilo," říká Alex Mynářová o konci manželovy kariéry na Hradě

Asi největší změnou, kterou moderátorka Alex Mynářová pocítila poté, co její muž Vratislav Mynář odešel z postu prezidentského kancléře, je to, že se pracovně mohla vrátit k vedení rozhovorů s politiky. Přestože nabídku dostala už před lety, počkala, až nebude její muž ve vysoké funkci.

Staronovou kariéru musí dokázat sladit i s rozvrhem svých dvou synů. "Vráťovi bude v květnu osm a Viktorovi budou v srpnu čtyři, oba jsou ve svých institucích - ve škole a ve školce, takže se to dá. Tedy když nejsou nemocní," odpověděla Mynářová na dotaz, jak zvládá péči o dvě děti skloubit s prací.

Na svého muže se v tomto směru totiž spoléhat nemůže. "Manžel je na Moravě. Opravdu se tam vrátil, ale jen na nějakou dobu, aby si odpočinul, změnil prostředí, aby zkrátka nebyl v Praze a načerpal tam nové síly. Pak budeme normálně fungovat dál," uvedla v rozhovoru pro Super.cz s tím, že občas se její manžel vyskytuje i Praze.

Podle moderátorčiných slov synové změnu, která se v životě jejich otce udála, ani nezaznamenali. "Ono se na našem režimu moc nezměnilo, protože ta funkce si žádala své, takže od rána do večera byl (manžel) pryč a (synové) sotva někdy ještě byli vzhůru, když přišel, takže pro ně to není žádná změna."

Přesto však odmítá tvrzení, že by chlapci svého otce vůbec nevídali. "Někdy přijede a vyzvedne si toho mladšího, který není školou povinný, už ve čtvrtek a odjíždějí na Moravu. A když jsme na Moravě, tak s nimi tráví celý víkend, takže to není tak, že by tatínka neznali, naopak," dodala s tím, že i ona sama se snaží za manželem do Osvětiman dojíždět každý víkend. Ne vždy se to prý ale podaří.