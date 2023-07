Pro Ivu Pazderkovou je vztah na dálku náročný. Příteli z Turecka shání víza do Čech

Herečka a moderátorka Iva Pazderková se se svým přítelem Bertuğem Baloğlem seznámila u natáčení pořadu Survivor. Baloğl se totiž podílel na jeho tvorbě. Dvojice se seznámila v Dominikánské republice, záhy se ale musela rozdělit, jelikož Pazderková se vrátila do Čech a Baloğl má svůj zaběhnutý život v turecké Ankaře.

Ačkoli je šťastně zamilovaná, Pazderková přiznává, že vztah na dálku má svoje úskalí. To, aby se mohli nějak potkat, zůstává převážně na ní, jelikož Baloğlovi to vízová situace zrovna neumožňuje. Pravidelně tak herečka odlétá na delší dobu do Ankary, aby aspoň na nějakou dobu mohli být spolu.

"Nic se nezměnilo. Naopak si myslím, že podmínky budou ještě horší - kvůli tomu, jak tam dopadly volby," postěžovala si pro eXtra.cz na zahájení karlovarského festivalu. Dodala, že se takřka okamžitě plánuje přesunout na letiště, odkud poletí na měsíc přímo do Turecka.

"Je to náročnější, ale zvládat se dá. Samozřejmě v případě, že aspoň já mohu cestovat tam. Příští rok už doufáme, že dostane víza, protože já se tam asi nedostanu," prozradila s tím, že její nabitý pracovní program jí příští rok pravděpodobně návštěvy Turecka moc neumožní.