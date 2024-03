Pro Evu Burešovou není svatba důležitá. Podle ní jsou s Forejtem už prakticky svoji

Eva Burešová neskrývala, že během posledních měsíců prošla i nelehkým obdobím. Vyrovnávala se s negativními komentáři na sociálních sítích a také bojovala s vyhořením. Na předávání Českých lvů ovšem promluvila o tom, že se její psychika začala zlepšovat.

"Jsem na tom skvěle. Začala jsem se na různé věci v životě dívat jinak a jsem ráda, že jsem to zažila, že jsem si to prožila, protože z toho mohu čerpat pro svou tvorbu, hudbu nebo nějakou budoucí roli, můžu pomáhat, poradit někomu, kdo třeba zažívá to samý, a je to za mnou," těšila se ze života na slavnostním večeru.



Důležité pro ní bylo najít tu správnou rovnováhu mezi osobním životem a prací. "Myslím si, že v dnešní době neumíme moc odpočívat, dát si ten čas pro sebe. Já jsem se to teď od Nového roku naučila. Když chci, dopřeji si čas pro sebe a nevyčítám si to," prozradila pro eXtra.

Ačkoli se na její zhoršené psychice podepsaly zejména ostré negativní komentáře na sociálních sítích, svůj profil nehodlá zrušit ani jej předat někomu jinému. Je to pro ni velice osobní záležitost. "Chci, aby ti lidé, kteří mě tam sledují, věděli, že za tím profilem opravdu sedím já, a když mi potřebují něco napsat, tak aby věděli, že jim odepisuji já. Ten profil mám od svých sedmnácti let a chci si ho držet jako svůj deníček," uvedla své důvody.

Zpěvačka se ovšem vynašla a založila si ještě jeden profil, kde nikdo ani netuší, že patří jí. "Založila jsem si úplně anonymní profil, kde nikdo neví, kdo jsem, a píšu si tam svoje texty, protože já potřebuji pořád něco sdílet, potřebuji něco psát," prozradila. "Stávalo se mi často, že jsem něco napsala, a pak to mělo zvláštní odezvy, které to vůbec nemělo mít. Takže jsem si udělala účet, kde nikdo neví, kdo jsem, a píšu si tam své myšlenky a mám z toho obrovskou radost!"

Pokud jde o osobní život, prožívá šťastné období po boku šéfkuchaře Přemka Forejta, se kterým vychovává dva syny, jednoho společného a jednoho z předešlého Burešové vztahu. Nad svatbou si hlavu nelámou.

"To já nevím, možná bude a možná už třeba byla," natahovala novináře herečka a zpěvačka. "Já si ale tak říkám, co se tím vlastně změní? My máme rodinu, máme děti, máme hypotéku máme dům, máme psa, takže mám být ještě teď naštvaná, že nejsme svoji? To je přece úplná hloupost," rozohnila se. "Já vím, že jsme svoji, jsme svoji duší, tělem, srdcem a to, že jednou budu mít třeba jeho příjmení, nevím, teď to není potřeba a není to důležité."