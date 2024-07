Nemocná princezna z Walesu Catherine si na Wimbledonu vysloužila potlesk ve stoje

Když v únoru ohlásila britská princezna Catherine, že bojuje s rakovinou, po neutichajících konspiračních teoriích se nejen britská veřejnost trochu stáhla a dopřála jí kýženého klidu, aby se mohla léčit. Počítalo se s tím, že účast oblíbené aristokratky na veřejných akcích bude značně omezena a z paláce pronikly i informace, že její diář na tento rok je zcela prázdný. Mile proto překvapila její účast na červnové přehlídce Trooping the Colour, stejně jako to, že se tento víkend objevila na prestižním tenisovém turnaji Wimbledon. Ten navštěvuje každý rok, již od dob, co se stala součástí královské rodiny.

