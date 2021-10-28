reklama

Korunka českým princeznám slušela. Andrlová se už těší na role starých čarodějnic

Princ a Večernice, Princové jsou na draka nebo Chytrá princezna. Ivana Andrlová začala hrát v 16 letech, a i když si ji divácké publikum vybavuje v rolích princezen, ona byla naopak ráda, když z nich vyrostla. Dnes slaví 61. narozeniny a nejvíc se těší na role babiček a čarodějnic.

"Jako princezna jsem se nikdy necítila, ani jsem si na ně nikdy nehrála. Celé dětství jsem byla spíš kluk. Princeznovské role nebyly mou životní volbou. Když jsem z nich přirozeně odrostla, nelitovala jsem toho," svěřila se v rozhovoru pro server Novinky.cz Andrlová. 

Oblíbená česká herečka slaví 28. října 61. narozeniny a říká, že je problém, že ji někteří lidé stále chtějí jako princeznu vidět. "To je nesmysl. Je mi přes šedesát. Přeskočila jsem role maminek, tak teď čekám na babičky, královny a čarodějnice."

Vedle hraní v divadelní společnosti Háta si v soukromém životě užívá nejvíce právě úlohu babičky. 

