Princ William s rodinou zveřejnili přání k Vánocům

I letos zvolil starší syn krále Karla III. princ William a jeho žena Catherine neformální styl snímku na vánoční přání. Černobílý snímek od fotografa Joshe Shinnera, na kterém pózují s desetiletým synem Georgem, osmiletou dcerou Charlotte a pětiletým synem Louisem, zveřejnili na svém profilu na sociálních sítích. Všichni mají bílé košile a kalhoty. Zatímco mužská část rodiny má černé kalhoty, budoucí královna a princezna Charlotte mají na sobě džíny.

"Bylo skutečným potěšením fotit prince a princeznu z Walesu a jejich rodinu na letošní vánoční přání. Bez debat šlo o jedno z nejpohodovějších a nejradostnějších focení, které jsem zažil. A mám plno nových vtipů, které jsou díky dětem přímo na mé úrovni… Obrovský dík za to, že jste si mě vybrali," uvedl fotograf k práci s královskou rodinou.

Fotografie sklidila mezi fanoušky velký úspěch. "Krásné a přirozené. Díky, že se oblékáte jako my ostatní. Díky za to, že jste normální (i když všichni úžasní). Díky za to, co všechno děláte, a že to děláte s laskavostí. A díky i za to, že úzké džíny jsou teď oficiálně zase in!" napsala například jedna ze sledujících pod fotografii.