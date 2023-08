Princ Harry přišel o titul Jeho královská Výsost

Princ Harry má se svou královskou rodinou stále horší vztahy. Poté, co se v roce 2020 rozhodl opustit aktivní službu vlasti a spolu se svou manželku Meghan Markleovou odešel žít do Spojených států, na své příbuzné několikrát zaútočil. Ať už to bylo formou televizních rozhovorů nebo knihou pamětí, které nedávno vydal.

A jak se zdá, jeho činy nezůstaly bez odezvy. Při jeho oficiálním odchodu z rodiny bylo jasně řečeno, že si Harry s Meghan pomou ponechat své HRH (Jeho/Její královská Výsost) tituly, nebude jim ale povoleno je užívat poté, co přestanou vykonávat své královské povinnosti. Přesto byl až do minulého týdne princ Harry, na rozdíl od své ženy, takto veden na oficiálních stránkách Buckinghamského paláce. To se teď ale změnilo. V současnosti už je stejně jako Meghan titulován pouze jako vévoda.

Že jsou vztahy mezi dvojicí žijící v Kalifornii a královskou rodinou na bodu mrazu, nasvědčuje i fakt, že se Markleová nedočkala veřejného blahopřání ke svým letošním narozeninám. A Sussexové nejsou ani mezi těmi, kdo obdrželi pozvánku na skotský hrad Balmoral, kde si rodina letos 8. září připomene první výročí od smrti královny Alžběty II.