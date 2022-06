Modelka, která přežila tsunami. Slavná Češka z Karviné Petra Němcová slaví 43 let

Česká modelka se narodila před 43 lety do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Má ještě sestru Olgu. Petra Němcová vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické. Na modelingovou dráhu se dala počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look. Poté se odstěhovala do Milána, kde se její kariéra rozjela naplno.

