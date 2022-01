Natočené tak, až je mi blbě. Lidé hodnotí nový krimi seriál o 90. letech

Jednoznačně největší pochvala se snesla na Davida Novotného, jenž v seriálu ztvárnil známého podnikatele Ivana Jonáka. Kontroverzní postava českého podsvětí v devadesátých proslula jako majitel Discolandu Sylvie. "Ivan Jonák v seriálu Devadesátky fakt ožil!" komentuje na Twitteru Jiří Vojáček. "Novotný jako Jonák překvapil… figura, výrazy obličeje, mluva, super," komentuje v recenzi na ČSFD uživatel Šimpy. "Slibný rozjezd a maskéři se na Jonákovi vyřádili," doplňuje Milwaukee.

Diváci chválí i pečlivost, kterou tvůrci věnovali detailům. "Luxusní výprava. Přehlídka děsivý šusťákový módy, favoritů a svetrových vest," popisuje na Twitteru Jiří Sejkora. "Ty detaily! Psací stroje, zavedení telefonu do panelákového bytu, Jonák jako zamlada a zaživa, Mrázek kamarádí s Gottem…" dodává Petr Sýkora.

Samozřejmě se objevila i řada humorných reakcí. "Ty Devadesátky jsou lživá propaganda. Za profesora bylo bezpečno a František Mrázek byl slušný podnikatel," objevilo se na Twitteru u parodického účtu Institutu Václava Klause. "Jsem zvědavý, jestli bude Babiš už ve druhém, nebo až ve třetím dílu," zaznělo na Twitteru v další reakci.

Mnoho komentářů kvituje autenticitu. "To bylo tak dobře natočené, až se mi z toho dělalo blbě," komentuje Luisa Cimrmanová.

Seriál, jejž mají na svědomí tvůrci Případů 1. oddělení, se zabývá vyšetřováním klíčových případů první poloviny devadesátých let. Na několika dobových případech ukazuje atmosféru doby, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a kdy se rozhodovalo o tom, jestli policie najde a ustojí svoji roli. "Devadesátky popisují dobu, kdy se mafiáni smáli policistům do obličeje. Kdy oni mohli všechno a policie jen to, co si vybojovala," uvádí Česká televize.

Reakce diváků a divaček na pilotní díl najdete v naší galerii.