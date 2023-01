Zneužili nás, tvrdí Romeo a Julie z roku 1968. Herci chtějí kvůli nahotě odškodné

Podle časopisu Variety se nyní 72letý Leonard Whiting a jeho rok mladší herecká kolegyně Olivia Husseyová u soudu v Santa Monice snaží získat více než 500 milionů dolarů (skoro 11,4 miliardy korun) za údajné sexuální zneužití, sexuální obtěžování a podvod.

Režisér Zeffirelli, který zemřel v roce 2019, mladým hercům původně řekl, že ve scéně, která se odehrává ke konci filmu v ložnici, budou vystupovat v prádle tělové barvy, uvádí se v žalobě. Nicméně v den natáčení údajně Zeffirelli oznámil Whitingovi, který hrál Romea, a Husseyové, která vystoupila v roli Julie, že budou mít na těle jen make-up a že kamera bude umístěna tak, že nahotu nebude vidět.

Whiting s Husseyovou v žalobě uvedli, že "se domnívali, že jim nezbývá nic jiného než hrát nazí s make-upem na těle, jak se po nich chtělo". Tvrdí, že režisér s nimi jednal nepoctivě a že je ve skutečnosti filmoval nahé, aniž o tom věděli.

"Co jim bylo řečeno a co se pak dělo, byly dvě různé věci," řekl Tony Marinozzi, obchodní manažer herců. Dodal, že oba Zeffirellimu důvěřovali. Ve scéně z ložnice je vidět Whitingovo pozadí a krátce i hereččina ňadra.

Agentura AP připomíná, že film a ústřední skladba z něho byly ve své době hitem a že snímek zhlédly generace středoškolských studentů učících se o této milostné tragédii od Williama Shakespeara.

Podle žaloby Husseyová s Whitingem utrpěli psychickou újmu a jejich následující kariéra neodrážela úspěch filmu Romeo a Julie. Vzhledem k újmě, jakou prožili, a ke komerčnímu úspěchu filmu je podle herců výše odškodnění přesahující 500 milionů dolarů patřičná. Společnost Paramount se k žalobě nevyjádřila, píše AP.

Herci žalobu podali na základě kalifornského zákona, který do konce loňského roku dočasně rušil promlčecí lhůtu pro případy zneužívání dětí. Justice v tomto americkém státu se kvůli tomu zabývá velkým množstvím nových žalob a řeší starší, které byly dříve zamítnuty. Představitelé Romea a Julie žalobu podle Variety podali v pátek.

V rozhovoru s časopisem Variety k příležitosti 50 let od natočení filmu Husseyová řekla, že "nikdo v mém věku něco takového přede mnou neudělal". V době natáčení jí bylo 15 let. Nahou scénu před pěti lety obhajovala a řekla, že ji Zeffirelli natočil vkusně. "Pro ten film to bylo potřeba," uvedla. V jiném interview řekla, že scéna z ložnice se záběry obnažených těl byla ve své době ve Spojených státech "tabu", ale v Evropě ve filmu už byla nahota běžná.