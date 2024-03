Zpěvačce Radce Fišarové našli tři roky po porodu nádor. Říkala mu Voldemort

Představitelka muzikálové Evity, Kleopatry i Edith Piaf před dvanácti lety porodila syna Oskara. "Když jsem přestala kojit, to bylo Oskárkovi asi rok a půl, začala jsem mít pocit, že mám nějaký cizí předmět v břiše. Jako bych byla pořád těhotná. Začalo zvracení, pocit malátnosti a slabosti. Bohužel tomu nepřidávalo domácí prostředí, protože tady gradovala partnerská krize," popsala zpěvačka začátek nemoci v pořadu 13. komnata.

Radce začalo být čím dál hůř: "Chodila jsem rok a půl k doktorce v podstatě každý týden. Měla jsem v sobě hrozně antibiotik, cítila jsem, že mě něco sžírá zevnitř." Trvalo rok a půl, než jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku ve třetím stadiu.

"Nechtěla jsem vůbec nic jíst, protože jsem měla pocit, že mě všechno otravuje a všechno živí tu věc, kterou jsem pojmenovala Voldemort, a že ji musím vyhladovět. Takže jsem nic nejedla a měla jsem 41 kilo," vzpomíná zpěvačka, které lékaři nádor nakonec vyoperovali. Při tom jí ale poškodili močový měchýř, takže musela mít umělý vývod. To, čím si prošla, ji přimělo radikálně změnit svůj život. Dodala si mimo jiné odvahu ukončit i osmiletý vztah s hercem Jiřím Hánou, otcem Oskara.

O své nemoci mluví až nyní, po deseti letech: "Musela jsem dojít k tomu, že jsem se přestala na všechny zlobit včetně sebe. Odpustit naší manželské krizi, odpustit partnerovi, odpustit doktorce, odpustit hlavně sama sobě, co jsem si to vlastně způsobila. Přijmout to," uzavřela svou zpověď zpěvačka.