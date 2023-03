Představitel slavného kouzelníka Harryho Pottera se stane tatínkem

Daniel Radcliffe (33) a jeho partnerka Erin Darke, která je o pět let starší a o pár centimetrů vyšší, se stanou rodiči v druhé polovině letošního roku.

"Daniel a Erin jsou na vrcholu štěstí. Oba se velmi těší a nemohou se dočkat, až se z nich stane tříčlenná rodina," napsal britský deník Mirror s odvoláním na zdroj blízký hereckému páru.

Herci tvoří partnerský pár už deset let, potkali se při natáčení filmu Zbav se svých miláčků v roce 2012. Radcliffe v něm představoval básníka Allena Ginsberga a Erin Darke hrála jeho romantickou lásku Gwendolyn. Už dříve v rozhovorech přiznal, že se poznali při natáčení sexuální scény. "Až budu příběh o našem seznámení jednou vyprávět našim dětem, bude to asi dost vtipné," nechal se slyšet.

A loni v říjnu v rozhovoru pro Newsweek řekl, že by svým dětem přál pracovat u filmu. Ale aby do něj vstoupily jinak, než on, který se celosvětově proslavil rolí Harryho Pottera ve věku 12 let. "Nejlepší by bylo, kdyby se dostaly na filmový plac a řekly si: 'páni, u toho chci být, chci něco dělat ve štábu.'"

Erin Darke je americká herečka nejvíce známá ze seriálu Good Girl Revolt z roku 2015 a seriálu Úžasná paní Maiselová vysílaného na Prime Videos.

Radcliffe nebude prvním tatínkem z herců proslavených Harrym Potterem. Představitel jeho nejlepšího kamaráda Rona, herec Rupert Grint, má tříletou dceru pojmenovanou Wednesday.