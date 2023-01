Předci Edwarda Nortona byli otrokáři. "Chce se vám umřít," řekl o tomto zjištění

Americký herec Edward Norton momentálně slaví úspěch s filmem Glass Onion, kde ztvárnil výstředního milionáře. Během své kariéry účinkoval ve více než třiceti filmech, byl třikrát nominovaný na Oscara za nejlepší herecký výkon a vyhrál Zlatý glóbus. V televizní show Finding Your Roots (Najdi své kořeny) se nedávno dozvěděl, že jeho předci byli majiteli několika otroků.

"Tyto věci jsou nepříjemné a měli by nám být nepříjemné. Každému by měli být nepříjemné," komentoval herec toto zjištění. "Není to posouzení přímo tebe a tvého života, ale je to posouzení historie této země. Musí se to především vzít na vědomí a pak se s tím třeba utkat."

Moderátor, historik Henry Louis Gates Jr., herci ukázal fotografii muže, ženy a malých holčiček od čtyři do deseti let, což byli otroci, které vlastnila bohatá rodina Rouseových. Z ní pochází i Norton. Jeho dědeček James Rouse byl movitý obchodník a zakladatel Rouseovy společnosti, jeho praděd William Goldsmith Rouse byl zase úspěšný právník z Marylandu. Další členové rodiny sklízeli úspěch jako developeři.

Obrázek otroků na Nortona silně zapůsobil. "Když to neberete jako pouhé sčítání lidí, ale pojmete to osobně, mluvíte pravděpodobně o muži a jeho manželce s pěti holkami - a ta děvčata jsou otrokyně. Narozené do otroctví," podotkl Norton otřeseně a Gates Jr. ho doplnil: "Narozené do otroctví a v otroctví už navěky."

"Jo," souhlasil herec. "Když si přečtete ‚otrokyně ve věku osm let‘, chce se vám umřít."