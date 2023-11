Přátelé vzpomínají na Matthewa Perryho. Intimní chvilky i dluh, který už nesplatí

Po smrti Matthewa Perryho reagovali jeho bývalí kolegové ze seriálu Přátelé společným vyjádřením. Teď na něj zvlášť zavzpomínali herci Matt LeBlanc a Courteney Coxová, kteří v oblíbeném seriálu ztvárnili nejbližší lidi sarkastického Chandlera Binga: jeho nejlepšího kamaráda Joeyho a životní partnerku Monicu.

Po více než dvou týdnech od Perryho úmrtí sdílel LeBlanc na svém Instagramu sérii společných fotek ze sitcomu a napsal: "Matthewe. Loučím se s těžkým srdcem. Časy, které jsme spolu prožili, patří upřímně mezi nejoblíbenější období mého života. Bylo mi ctí sdílet s tebou pódium a nazývat tě svým přítelem. Vždy se usměju, když na tebe pomyslím, a nikdy na tebe nezapomenu. Nikdy. Roztáhni svá křídla a leť, bratře, jsi konečně volný. Hodně lásky. A myslím, že si necháš těch dvacet babek, které mi dlužíš," zavtipkoval naposled se zesnulým přítelem.

Courteney Coxová tvrdí, že je "vděčná za každý moment", který vedle Perryho mohla strávit, a dodala, že z tisíce momentů, které by ráda sdílela, vybírá jeden ze svých nejoblíbenějších, vzpomínku na to, jak vlastně začal milostný vztah mezi Chandlerem a Monicou. Původně to měl být jen úlet na jednu noc, takže se octli v jedné posteli.

"V této scéně, ještě než jsme začali točit, mi zašeptal vtipnou repliku, kterou jsem měla říct," vzpomínala na intimní chvilky. "Takové věci dělal často. Byl vtipný a byl laskavý." Příznivá reakce publika přiměla tvůrce rozvít tuto linku do reálného a stabilního vztahu.