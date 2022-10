Poznali byste ho? Johna Connora z Terminátora 2 poznamenal temný osud

Herec Edward Furlong začal kariéru ve druhém díle Terminátora, kde ztvárnil roli mladého Johna Connora. Ve společnosti se moc neukazuje a poznat ho v davu na ulici není snadné. V muži s rozcuchanými vlasy a pár kily navíc by jen málokdo hledal mladíka, který před třiceti lety zazářil po boku Arnolda Schwarzeneggera a Lindy Hamiltonové.

Snímek mu vynesl hvězdnou slávu, kterou ale coby patnáctiletý mladík nebyl schopný unést. Na řadu tak přišly drogy. Mezi ty, které pravidelně užíval, patřily marihuana, kokain, pervitin, ale i heroin. "Když jsem byl sjetý, bylo mi mezi lidmi lépe. Najednou jsem měl pocit, že zapadám. Takhle to začalo," nechal se slyšet v minulosti pro Daily Mail.

Dlouhé roky závislosti se podepsaly na jeho vzhledu, asi nejviditelnějším následkem je, že přišel o několik zubů. "Je divné mluvit o mých zubech, na vzhledu mi nikdy nezáleželo. Ale když jsem se podíval do zrcadla, připomnělo mi to, co jsem si celé ty roky prováděl," přiznal po letech.

Kvůli drogám přišel i o možnost stýkat se se svým synem. V roce 2012 dostal soudní zákaz být o samotě s tehdy šestiletým Ethanem. Po jedné z návštěv u otce se totiž v krvi malého chlapce našly drogy.

Ale návykové látky nebyly jediným problémem, se kterým se Furlong potýkal. Kvůli domácímu násilí, kterého se dopustil na své bývalé přítelkyni, se dostal i do vězení.

Dnes je Furlong podle vlastních slov čtyři roky čistý. Stále se věnuje herectví. Cení si toho, že dostal druhou šanci. "Je hezké být na place střízlivý. Nemám kocovinu, když jdu do práce, což je skvělé. Víc si to užívám a baví mě to. Uvidíme, co přijde." Letos by se měl dostat do kin film Karma, ve kterém hraje.