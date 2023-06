Postava Samanthy se vrátí do pokračování Sexu ve městě

Americká herečka Kim Cattrallová se po letech spekulací vrací do své role Samanthy Jonesové, jedné ze čtyř hlavních postav kultovního seriálu Sex ve městě. Konkrétně do druhé řady jeho pokračování. Jenže zdaleka ne v takovém rozsahu, jak by si možná skalní fanoušci seriálu přáli.

Ve finále druhé série bude postava Cattrallové údajně telefonicky hovořit s Carrie Bradshaw, kterou hraje Sarah Jessica Parkerová. Podle magazínu Variety Cattrallová svou scénu natáčela 22. března v New Yorku, aniž by se viděla nebo mluvila s ostatními hvězdami seriálu včetně Parkerové, Cynthie Nixonové a Kristin Davisové. Nekomunikovala prý ani s tvůrcem seriálu Michaelem Patrickem Kingem. Na vystoupení však byla oblečena návrhářkou seriálu Sex ve městě Patricií Fieldovou.

Sama herečka před časem prohlásila, že ji nikdo z tvůrců ani neoslovil. "Nikdy jsem nebyla požádána, abych se podílela na restartu," uvedla Cattrallová. To ostatně po natáčení první řady potvrdila i Sarah Jessica Parkerová. "Dala jasně najevo, že to není něco, v čem by chtěla pokračovat, a tak nás to nenapadlo," řekla v jednom podcastu.

Jak se však zdá, nakonec našli tvůrci přece jen společnou řeč a fanoušci neskrývají svou radost z toho, že se všechny jejich hrdinky znovu objeví na televizních obrazovkách.