"Poprvé jsem četla bez pauz." Zpěvačka Simpsonová prozradila, že trpí dyslexií

Čtyřicetiletá zpěvačka, která se drží na výsluní už dvacet let, ve středu zveřejnila na svém instagramovém účtu velice odvážný příspěvek. V něm se svěřila s tím, že trpí problémy se čtením a hláskováním. "Je to poprvé, co jsem četla bez zaváhání," okomentovala svůj úspěch při nahrávání své audioknihy americká hvězda.