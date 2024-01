Podrobnosti rozchodu Daniela Krejčíka a Matěje Stropnického

Podle informací deníku Blesk za koncem více než šestiletého vztahu herce Daniela Krejčíka a bývalého politika Matěje Stropnického stála nevěra. Té se měl dopustit právě Stropnický, a to navíc se ženou. Ani jeden z dvojice se k rozchodu nevyjadřuje.

"Já nechci mít pocit, že musím sdílet úplně všechno. Některé věci jsou už za nějakou mou osobní hranicí intimity a nechci je sdílet. Lidé mají svých starostí dost, proč jim cpát ještě svoje. Zároveň jsme se domluvili, že o těch věcech mluvit nechceme a nebudeme," opakuje Krejčík na četné dotazy na svůj soukromý život. Lidé z jeho okolí jsou ale, zdá se, sdílnější.

"K nevěře došlo na zámku v Osečanech. Dan nachytal Matěje přímo při činu a ještě ten večer odjel do Prahy," uvedl web Expres.cz s odvoláním na svůj zdroj. "Bylo to se společnou známou a stalo se to během jakéhosi večírku, který Matěj s Danem pořádali na zámku. Dan Matěje nějakou dobu hledal a pak je spolu našel v jedné z místností. Hodně ho to ranilo," píše se dále na webu.

Na barokním zámku ve středočeských Osečanech, který dvojice koupila za 12 milionů korun jako ruinu a který společnými silami opravovali, zatím zůstal bydlet Stropnický.