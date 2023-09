Podle Felixe Slováčka je na ženách nejdůležitější jejich vzhled

Felix Slováček se v osmdesátých letech oženil s Dagmar Patrasovou, která byla právem považována za jednu z nejkrásnějších žen v Československu, a jejich manželství dosud trvá. Přesto je možné osmdesátiletého saxofonistu na veřejnosti často vídat ve společnosti zástupkyň opačného pohlaví, naposled jmenovitě na finále modelingové soutěže, kde si neodpustil několik šovinistických komentářů.

Vítězka soutěže a ideální žena obecně by podle Slováčka měla "být dáma ve společnosti, gejša v posteli a kuchařka v kuchyni", přičemž se odvolával na to, že to tak kdysi říkal herec Miloš Kopecký. To, že na ženách oceňuje nejvíc jejich zevnějšek, přiznal hudebník zcela nepokrytě.

"Mně se líbí krása," uvedl upřímně. "Ale líbí se mi krása ve spojení s duší, se srdcem, s nápady, hlavou, mozkem…" Vzápětí však dodal, že pravidla showbyznysu jsou podle něj neúprosná a vzhled sehrává velkou roli: "Taková zpěvačka by v první řadě měla být hezká a pak teprve zpívat. Může to být i obráceně, ale dá jí to daleko víc práce se prosadit."

Manželství s Patrasovou sice ustálo více než 40 let, přesto se - zejména během posledního desetiletí - neslo v duchu častých Slováčkových záletů. S milenkou Lucií Gelemovou, výtvarnicí, která je od muzikanta o celé čtyři desetiletí mladší, podváděl svou manželku zcela veřejně dlouhých sedm let.