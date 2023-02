"Počurával jsem se na jevišti," přiznává herec Pavel Liška

Přestože Pavel Liška divadlo miluje od dětství a v pubertě prý chodíval do divadla místo do hospody, uznává, že jeho profese je velmi zvláštní. Předstírání, že žije život někoho jiného, mu přijde divné. Kvůli tomu se nejednou na jevišti dostal do prekérní situace.

"Jeden čas jsem se počurával na jevišti. Uvědomil jsem si tu absurditu, že tu jsme, že si povídáme něco intimního a dole jsou lidi. My něco řešíme, já si hraju na někoho, kdo nejsem, ty lidi jsou potichu, víme, že tu jsou, ale děláme, že tu nejsou. Oni vědí, že to děláme jenom jako, a je to takovej divnej stav. Bylo mi to divný," překvapil Liška v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

"Měl jsem s Igorem Chmelou jeden dialog vepředu na forbíně a diváci byli jako řeka. A u jedné scény mi to přišlo tak směšný, že jsem si cvrknul. Stávalo se mi to pravidelně. Nosil jsem v trenkách ručník, protože mi bylo trapný, aby kostymérky cítily, že je to vlhký. Tak jsem si tam dával ručník. A když jsem tam ten ručník měl, bylo to nějaký psychosomatický, nikdy jsem si necvrknul. A pak jsem ho vyndal, myslel jsem si, že už je to dobrý, a zase jsem si cvrknul," popsal zvláštní situaci konsternovanému moderátorovi.

A když už byl u takhle intimních věcí, promluvil i o svém vynálezu, kterým je speciální záchodové prkénko, určené do přírody a které nazval "hajzlišák". Liška je totiž velkým milovníkem outdoorových dobrodružství, zážitky z přírody mu prý ale vždy kazil fakt, že si nemohl pohodlně dojít na záchod. "Odmalička nesnáším kakání v přírodě. Pro někoho ten akt není důležitej, ale dám ruku do ohně, že pro třicet procent populace je to důležitej každodenní akt. A já se potřebuju dobře vyspat a dobře vy…, abych mohl fungovat," prozradil s tím, že jeho skládacího prkénka už se prodalo více než 650 kusů.