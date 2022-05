Zlatá medaile pro svalnatou Mašlíkovou. Modelka uspěla v kulturistické soutěži

Jen pár dnů po svých čtyřicátých narozeninách se Hana Mašlíková zúčastnila soutěže Mr. Universe Prague 2022, na kterou se tvrdě připravovala dlouhé měsíce. Za tu dobu si na sociálních sítích vyslechla mnoho kritiky na svůj vzhled od lidí, kterým její tělo přišlo až příliš svalnaté. Modelka si ale šla za svým a vyplatilo se. V sobotu získala hned dvě medaile. V kategorii Beginners, tedy začátečníci, vybojovala zlato, v Masters bikini fitness pak bronz.

"Moje půlroční výzva včera skončila a já bych vám všem chtěla poděkovat za stovky gratulací, které mi ještě stále přicházejí, opravdu moc si vaší podpory vážím. Jsem šťastná, plná dojmů a taky unavená," napsala den po závodech k fotografii, na které je se svým trenérem Martinem Svobodou. Ani jemu nezapomněla poděkovat. "Ačkoli se zpočátku mé přípravě na soutěž bránil a snažil se mi to rozmluvit, nakonec mě v tom nenechal a za půl roku dokázal s mým tělem doslova zázraky," nešetřila modelka chválou a dodala, že se za tu dobu Svoboda v podstatě stal součástí její rodiny.

Hned po soutěži si Mašlíková dopřála to, na co se podle svých slov nejvíce těšila - vydatné jídlo. Několikrát přiznala, že přísná dieta pro ni byla během přípravy to nejtěžší. S manželem, MMA zápasníkem André Reindersem, tak hned vyrazili na dobrou večeři.

"Nebudu lhát, že to nebolí. Ráno vstávám bolavá, usínám bolavá. Je to obrovský zápřah. Do toho jídlo, to je teprve náročné. Musím mým klukům vařit, a vlastně se toho nesmím ani dotknout, nesmím ochutnat. Prakticky jím jen suché maso s rýží, vejce. Je to masakr, ale vím, za čím si jdu," řekla Super.cz měsíc před závody Mašlíková.