Petra Nesvačilová jednou zfalšovala celé vysvědčení. Její mámě je za to dosud trapně

Studium na gymnáziu bylo pro Petru Nesvačilovou občas těžší, než čekala. Zatímco v některých předmětech excelovala, s jinými si nějak neuměla poradit. A teď, v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, prozradila, jak se s tím vypořádala.

Na předměty, kde se jí nedařilo, radši ani nechodila. Informace o jejím záškoláctví se ale díky promyšlené strategii do rukou jejích rodičů nedostaly. Herečka totiž dovedla perfektně napodobit dopisy ze školy a podpisy svých rodičů také, takže byli přesvědčeni, že je všechno v pořádku. Dokonce i v otázce vysvědčení si dovedla mladá rebelka poradit. Kamarádila se totiž s ostřílenou klučičí partou.

"Kluci měli dobrou kreativitu nad tím, jak obelstít systém. Na kopírce jsme okopírovali jedničkářovo vysvědčení a já jsem v pololetí přinesla domů to vyznamenání," popsala svůj podvůdek. Na jejím skutečném vysvědčení byly zatím tři pětky. Obelstila dokonce i samu sebe. "Já jsem měla i hrozně dobrý pocit, že fakt jsem tak dobrá! Já jsem opravdu cítila, že jsem ty jedničky všechny dostala!"

Prozradila ji třídní schůzka

Celá rodina netajila své nadšení, od babiček a dědečků obdržela i nějakou finanční odměnu. "Jenže já nedomyslela, že se to rodiče můžou dozvědět na rodičovské schůzce a vlastně jsem s tím vůbec nepočítala," vyprávěla Nesvačilová.

"Moje maminka pyšně vyrazila na rodičovskou schůzku, přišla tam jako výherce," vzpomínala dál s tím, že její máma na tyto momenty vzpomíná velice nerada. "V podstatě přišla s pocitem, že tam nemusí být. No a tehdy profesorka řekla: ‘Paní Nesvačilová, a ta vaše Petra, to je velmi špatný, to je na propad a vyhazov.’"

Maminka herečky zůstala v šoku a nechtěla tomu věřit. Učitelka se s tím ovšem nepárala. "Přinesla originál mého vysvědčení. Mamka zbledla, okamžitě nervama zhubla," popisovala situaci Nesvačilová. "A já jsem byla taky ‘výherce’ doma, vůbec jsem s tím nepočítala, seděla jsem doma na gauči a přepínala jsem si Beverly… Přišla domů maminka a to bylo tóčo. Byla v totálním šoku, že jsem zfalšovala vysvědčení. Dostala jsem takovýho zaracha, takovýho úklidu a takovýho učení!"

Skončilo to tím, že na konci roku propadla. Další kreativní machinace se známkami už nezkoušela. "Tím moje kariéra člověka, co falšuje vysvědčení, skončila, protože se bohužel nedá zfalšovat ta třídní schůzka," uzavřela svou historku. "Jsem ráda, že tu pubertu jsem si užila. Sice doma byli trochu nešťastní, ale já byla spokojená," podotkla pobaveně.