Petra Eliáš-Voláková je po operaci. V prsu jí našli nádor během preventivní prohlídky

Jen náhodou se u moderátorky pořadu Sama doma Petry Eliáš-Volákové přišlo na nádor v prsu. Na vyšetření se podle svých slov objednala kvůli něčemu zcela jinému.

"Šla jsem na preventivní vyšetření, kde se našlo v jednom prsu ložisko. A biopsie určila, že se naštěstí jedná o nezhoubný fibroadenom. Je to ale jediný typ, který lékaři operují, protože by se z toho mohla výhledově stát rakovina. Postup je takový, že buď se to operuje, anebo se to chodí pečlivě každé čtyři až pět měsíců kontrolovat. Rozhodli jsme se jít variantou to odstranit," prozradila moderátorka pro deník Aha!.

"Sama vím, jak je důležitá prevence. I tady ta zkušenost byla pro mě důležitá a bylo mi všechno dobře vysvětleno, tak jsem se rozhodla jít raději cestou odstranění než riskování toho, že by se to potom mohlo nějak vyvinout do něčeho horšího," říká Voláková. A přestože ji lékaři už před zákrokem ubezpečili, že je nádor nezhoubný, naprostou jistotu stále nemá.

"Zákrok proběhl teprve v pondělí, takže se stále čeká na histologii. Proto jsem taková nesvá z toho, že nevím, jak hodně to otevírat, abych tu nejásala, že všechno dobrý, když přesně nevím, jak to dopadne. Vím, že ženy i muži procházejí hroznými věcmi, tak nechci, aby to vyznělo, že tu dělám dramata," dodala moderátorka s tím, že pro ni není typické mluvit veřejně o takhle intimních věcech, tady ale udělala výjimku právě z důvodu důležitosti prevence.