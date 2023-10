Petr Vančura a Jan Cina se po 16 letech rozešli. Tajili to více než rok

Vztah hereckých kolegů Jana Ciny a Petra Vančury patřil dlouhé roky mezi ty nejstabilnější v českém šoubyznysu. Dvojice spolu strávila dlouhých 16 let, a dokonce mluvili o svatbě. Teď se na světlo světa dostala informace, že už uplynul více než rok od doby, kdy se partneři rozešli.

"Je tomu tak už rok. Jsem single. Tak si zkouším život v týhle nový tónině. Moc to neladí, ale je to intenzivní - tak, jak to život umí. Tak tohle je můj coming out. Nic zlého jsme si neudělali. Mám ho stále rád. Možná tímhle zas instagramově ožiju a shodím kus žalu z útesu, nebo ho dám piraňám, který mám mražený ve vaně," napsal o víkendu na svůj profil na Instagramu Petr Vančura, ale víc podrobností nesdělil.

Nedlouho po něm vydal prohlášení i Jan Cina. Z toho vyplynulo, že to byl právě bývalý účastník StarDance, kdo inicioval rozchod. "Tahle fotka byla v mých představách vždy trochu jako adept na svatební oznámení a lup, je to rozchodový oznámení… Před rokem a kus jsem pocítil a řekl nahlas sobě i Peťovi, že je konec. Od té doby je to jízda pro nás oba, stejně jako to byla jízda 16 společných let předtím. Teď se ale snažíme řídit každý sám. Přesto jsme a asi vždy budeme součástí toho druhého. Děkuju Ti! Tohle ‘veřejný oznámení’ je v něčem zvláštní, říkám si, proč něco takhle osobního, křehkýho a intimního sdílet s často cizími lidmi, ale je to asi nutný. Nechcem dál vymýšlet vyhýbavý odpovědi nebo prostě lhát. A je to asi součást celýho tohohle procesu. Děkujem za respekt a pochopení," uzavřel to Cina.