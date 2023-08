Zkouška se proměnila v drama a Petr Rychlý skončil v nemocnici

Nepříjemnou zprávou zaskočil své fanoušky herec Petr Rychlý. Během zkoušky před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově totiž utrpěl vážné zranění a musela zasahovat záchranka. S nepříjemným zážitkem se svěřil na svých sociálních sítích.

"Milí diváci a divačky, kteří míříte do otáčivého hlediště Českého Krumlova na představení Ženy Jindřicha VIII., kde hraji dvojroli, tak mám pro vás smutnou zprávu. Při včerejší (úterý) velké zkoušce jsem spadl z jeviště a přivodil jsem si zranění nohy - velkou tržnou ránu. Děkuji doktorům z Českých Budějovic a záchrance z Českého Krumlova za zacházení. Noha je sešitá, nemám nic zlomeného, mám tam patnáct stehů. Co je blbé, tak mi to fyzicky nedovoluje roli odehrát," popsal nehodu Rychlý. Hned ale dodal, že diváci o své představení rozhodně nepřijdou.

"Divadlo, které nehraje, je špatné divadlo a my jsme dobré divadlo, a proto za mě zaskočí skvělý kolega Tomáš Drápela, kterému moc děkuji a také přeji zlom vaz. Slibuji, hned, jak to půjde, tak se na otáčko vrátím," ujistil své fanoušky Rychlý.