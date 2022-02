Petr Rychlý počtvrté dědečkem. Vnučka dostala jméno Františka

Herec Petr Rychlý má důvod k radosti. O nejnovější přírůstek v početné rodině se postaral jeho prostřední syn Ondřej, jemuž se narodila dcera. "Díky Terezce a Ondrovi jsem čtyřikrát děda. Bůh ti žehnej, Františko," napsal na svůj facebookový profil herec, který přidal i fotografii spokojené rodinky. Na malou holčičku čekal doma ještě starší bráška Tobiáš.

Herec, který byl dlouhých sedmnáct let spjatý se seriálem Ordinace v růžové zahradě, je dědečkem dalších dvou vnoučat: Laury a Alfréda. Otcem je Rychlého nejstarší syn Matěj.

Petr Rychlý je otcem hned tří synů. Matěje a Ondřeje má s bývalou manželkou Pavlou a s nynější ženou Janou má ještě Petra, takže je pravděpodobné, že nějaké to další vnoučátko mu v budoucnu znovu udělá radost. Na to si však bude muset nejspíš ještě počkat, jelikož Petrovi bude letos teprve sedmnáct let.

Se synem Ondřejem se Rychlý potkává i v práci. Ten jde totiž v jeho šlépějích a zahráli si spolu například ve zmíněné Ordinaci v růžové zahradě. Kromě toho se Ondřej věnuje i režii a v divadle Kalich dokonce režíroval svého otce. "Láká mne jako otce si zkusit práci se synem. Věřím, že nás to může obohatit," řekl k tomu tehdy Blesku Rychlý.