Petr Jákl láká světové celebrity do Česka. Prahu si zamilovali, Slovensko je děsí

Režisér Petr Jákl díky svojí bezprostřednosti dokáže vycházet prakticky se všemi. Jeho typická žoviálnost se mu vyplácí i při návštěvě Hollywoodu, kde spolupracuje se světovými celebritami.

"Nedokážu být moc vážný s nikým, ať je to šéf studia, producent, nebo zasmušilý režisér. Rýpnu si do nich a oni mě tak nějak berou a zasmějí se tomu," ocenil přístup Američanů ke své osobě v rozhovoru pro Expres.

"Lidi jsem ale nikdy nekastoval," pokračuje Jákl ve svém receptu na to, jak se všemi dobře vycházet. Nakonec úspěch jeho práce na tom hodně závisí. "Všechny dávám na stejnou úroveň i s největším houmlesákem. Když mi řeknou ne, je mi to jedno."

Svůj vliv využívá k tomu, aby hvězdy světového kalibru nalákal i do Česka. Momentálně spolupracuje s Russellem Crowem, který má navštívit festival v Karlových Varech. Dojem světových celebrit z Česka je podle Jákla docela pozitivní.

"Líbí se jim tady, Praha je nádherné město a je to úplně něco jiného než Los Angeles. Většina z nich už byla v Paříži a v Londýně, ale Praha vypadá zase jinak," konstatuje režisér. Hranici se Slovenskem se ovšem často bojí překročit.

"To už často říkají, že tam ne, že tam to je moc hustý. Odpovídám jim pak na to, že ne, že se tam normálně dá natáčet, lidé se tam navzájem nezabíjejí, že tam nikoho nesnědí, ale i tak to berou jako velký rozdíl," snaží se Jákl humorem zachránit reputaci našich sousedů.