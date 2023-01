Paulina Pořízková se pokouší randit. Naposled se uprostřed schůzky zvedla a odkráčela

Paulina Pořízková patří mezi nejúspěšnější české topmodelky. Za velkou louží poznala i svého osudového muže, frontmana kapely The Cars s českými kořeny, Rica Ocaska a provdala se za něj ještě jako devatenáctiletá v roce 1989. Ocaskovi bylo v tom čase už přes čtyřicet a měl za sebou dvě manželství, ze kterých měl čtyři syny.

Dvojice navzdory věkovému rozdílu spolu vydržela až do roku 2018, kdy ohlásili rozchod. Vychovali také dva společné syny, Jonathana a Olivera. Uprostřed rozvodového řízení v následujícím roce, které se neslo zdánlivě v mimořádně přátelském duchu, Ocasek nečekaně zemřel po operaci srdce. Pořízková na léta s ním vzpomínala s láskou a něhou, ačkoli ji Ocasek vyškrtl ze své závěti z důvodu "opuštění".

Pořízková pak v roce 2021 krátce chodila s dramatikem a scenáristou Aaronem Sorkinem, vztah však vydržel jen tři měsíce. Teď se pokouší znovu začít randit, ale u mužů, kteří se na schůzku dostavili, si modelka všimla nepříjemného zvyku, když se rozmluvili o svých předchozích vztazích.

"Nežertuju, 75 procent mužů, se kterými jsem šla na rande, mi řeklo, když jsem se zeptala na to, co nevyšlo v jejich předchozím vztahu, že jejich ženy trpěly hraniční poruchou osobnosti," popsala svou zkušenost modelka v nedávném rozhovoru. Tyto řeči se jí vůbec nelíbí. Začaly ji unavovat natolik, že když se objevil muž s tou samou zkušeností, rande uprostřed nevybíravě přerušila.

"Když se to stalo naposled, vstala jsem uprostřed večeře a odkráčela ven," vzpomínala se smíchem. "Ani jsem si nepočkala na hlavní chod. Řekla jsem si: Víš co? Hodně štěstí, ať si najdeš příčetnou ženskou. Já jsem s tím skončila."

Ačkoliv je z toho trochu smutná, nepopírá, že na druhou stranu má hodně zábavných historek, které pak může povyprávět svým přátelům. "Čím horší rande, tím zábavnější historka, takže jsem si nashromáždila hodně dobrých anekdot," pochvaluje si modelka, která se vydala nedávno na spisovatelskou dráhu. Momentálně slaví v Americe úspěch se svými memoáry No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful (v překladu Bez filtru: To dobré, špatné a krásné).