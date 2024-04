Paulina Pořízková oslavila 59 let nahá: "Nikdy jsem se necítila ve své kůži lépe"

"Holka (žena), co má dnes narozeniny, v tom, v čem se narodila," komentovala svůj příspěvek v rouše Evině bývalá topmodelka Paulina Pořízková, pro kterou se fotky tohoto typu staly už prakticky narozeninovou tradicí.

Vzala to ovšem i jako příležitost zamyslet se nad posledním desetiletím. "Byla to ta nejhorší, nejtěžší, ale také poučná dekáda mého života," konstatovala s tím, že ji čeká poslední rok coby padesátnici. Za poslední desetiletí prošla rozvodem s frontmanem kapely The Cars Ricem Ocasekem, se kterým má dva syny. Po 35 zdánlivě šťastných letech došlo ke vzájemnému obviňování a očerňování. Pořízková se svěřila s tím, že cítila náhlý nezájem o sebe jako ženu ze strany Ocaseka, jen co překročila práh padesátky. Když v roce 2019 rocker náhle zemřel, rozvodové řízení stále nebylo ukončeno. Ačkoli žili odděleně, byla to právě Pořízková, která ho nalezla u něj doma bez známek života.

Potížím ale zdaleka nebyl konec. Ocasek záměrně Pořízkovou vyškrtl ze závěti a ona se tak ocitla v tíživé situaci. Jelikož mu přenechala během manželství úplnou kontrolu nad společnými financemi, vytřel s ní podlahu manipulativní muzikant i ze záhrobí. Neměla dokonce peníze ani na jídlo, živili ji kamarádi a zvažovala i to, že bude muset prodat dům. Zachránil ji nakonec newyorský soud, který rozhodl, že získá aspoň třetinu z Ocasekova majetku. "Byla to obrovská lekce a dobře jsem si ji zapamatovala. Už nikdy nikoho nenechám, aby měl nade mnou kontrolu," uvedla tehdy.

Po smrti Ocaseka několik let zkoušela randit, ale musela se prokousat desítkami schůzek, než se jí povedlo navázat vztah. Sama říkala, že ropuch políbila asi sedmdesát, než narazila na producenta Jeffa Greensteina, po boku kterého dnes září štěstím. Na rozdíl od povrchního muzikanta ji oceňuje takovou, jaká je. "To, že si myslí, že jsem krásná, i když nemám make-up, vstávám ráno z postele, jsem celá napuchlá a mám červené oči, je úžasné. Tak se s ním cítím nejlíp," prozradila pro Deník.cz.

A spokojeností září topmodelka i navenek. "Jsem hrdá, že jsem dosáhla levelu 59!" tvrdí ve svém narozeninovém příspěvku. "A budu hrdá na každý level, který v této hře života nashromáždím. V mých 59 jsem se nikdy necítila lépe ve své dobře opotřebované kůži." Nezapomněla ani na své případné hejtery: "Pro ty z vás, kteří mi budou neustále přednášet o věku a nahotě, vězte, trvalo mi 59 let, než jsem se cítila takto sebevědomě a bez studu, a vám přeji totéž."