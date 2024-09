"Nevím, jestli jsem si neukousnul moc," pochybuje Patrik Hartl o StarDance

Přestože spisovatel a režisér Patrik Hartl poctivě trénuje, blížící se přímé přenosy oblíbené taneční show StarDance ho začínají pěkně znervózňovat. "Nevím, jestli jsem si neukousl víc, než dokážu sežvýkat," přiznává bez okolků.

Kromě fyzické dřiny překvapilo introvertního Hartla také tolik, kolik kontaktu s lidmi a médii takový projekt vyžaduje. "Myslel jsem si, že si budu tančit, budu se snažit a dřít a bude mě to bavit. To se děje, ale zároveň ještě musím mluvit s mnoha lidmi a každý se mě stále ptá, jak se cítím. A já jsem z toho takový vykulený, protože zřejmě nejsem úplně připravený na ty přímé přenosy," rozpovídal se v pořadu Show Jana Krause. Tam také prozradil, že jedním z velkých motivů, proč do soutěže jít, bylo jeho přání dát se do pořádky fyzicky.

"Já už jsem si připadal strašně zakrnělý a potřeboval jsem se hýbat. Ale potřeboval jsem nějakou velkou událost, která by mě rozhýbala, protože moje žena je spokojená s tím, jak vypadám. Abych měl takový ten chlapský respekt. Takový ten samčí. To já nemám," prohlásil Hartl sebekriticky.

Přes všechny komplikace by ale v soutěži rád vydržel co nejdéle to půjde. "Tančil bych rád dlouho, ještě jsem se nevyřádil. A taky jsem zatím nepřišel na žádný tanec, který mi jde, tak čekám, co tam ještě padne," dodal spisovatel se svým typickým smíchem. Šanci má víc než slušnou. Ve StarDance totiž nerozhoduje pouze tanec, ale stejně důležité jsou sympatie publika.