"Předáváme si dceru a jsem úplně v klidu," Patricie Pagáčová o rozchodu s manželem

"Rozchod není pro nikoho nic příjemného," říká herečka Patricie Pagáčová, která má aktuálně jeden za sebou. S Tiborem Pagáčem se jejich životní cesty rozešly, ale dál spolu vychovávají tříletou dceru Bibianu. A i díky ní se dokázali rozejít bez větších dramat a jsou schopni se na všem dohodnout. "S manželem komunikujeme, předáváme si dceru…,"

O důvodech konce manželství herečka nemluví, zažertovala však o tom, že za to mohou hvězdy. On je Střelec a manžel Váha. "Možná to u někoho funguje, ale u nás… Myslím, že člověk se musí řídit jinými věcmi, než jestli se k sobě hodí jako znamení," upřesnila Pagáčová, že rozdílný horoskop za krachem vztahu nestojí.

Troch vážněji pak dodala že na péči o dceru, která teď nastoupila do školky se s bývalým partnerem dokázali shodnout bez zásahu soudu. "Malou jsme vedli do školky spolu. Je to věc, u které chtějí být oba rodiče, neměli jsme s tím problém, jsme úplně v klidu. Taky jsme společně vybírali, do jakého zařízení bude Bibi chodit a nakonec je to obyčejná státní školka," prozradila Pagáčová. "Předtím navštěvovala tři dny v týdnu jesličky, tak nám přišlo přirozené dát ji od tří let do školky. Je velmi komunikativní a když je celý den doma jenom se mnou, nebaví ji to, potřebuje společnost," dodala s tím, že když není dcera ve školce, čas tráví nejen s ní a tatínkem, ale také s prarodiči.