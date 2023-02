Paris Hiltonová ukázala syna a prozradila význam jeho jména

Na svůj profil na Instagramu přidala Paris Hiltonová dvě fotografie, na kterých drží syna, kterého jí před pár týdny porodila náhradní matka. Až doteď podnikatelka své fanoušky napínala a neukázala jeho tvář ani neprozradila jméno, které pro syna vybrali. Teď už je jasno, že chlapeček se jmenuje Phoenix.

Toto odhalení si ale dobře načasovala, protože zároveň s prozrazením jména Hiltonová propaguje knihu svých pamětí, která vyjde v březnu a kde o výběru jména pro dítě otevřeně mluví. Ukázku z knihy také zveřejnila na svých sociálních sítích. Vysvětluje v ní, že v tom, jak se její děti budou jmenovat, má jasno už dlouhých deset let. "Prohlížela jsem si mapu, koukala jsem na různá města a státy a hledala něco, co by se hodilo k Paris a London," popsala. Nakonec ji zaujal právě Phoenix - tedy hlavní město státu Arizona v USA.

Toto jméno má podle ní ale ještě jiný než geografický význam. Jde také o jedno z 88 souhvězdí moderní astronomie či bájného ptáka, který má schopnost se znovu narodit. "Fénix má hned několik popkulturních referencí, ale hlavně je to pták, který shoří a následně povstává z popela, aby se znovu rozletěl. Přála bych si, aby můj syn věděl, že pohromy a triumfy jsou součástí našich životů. A aby mu to dávalo naději do budoucna," filozofuje členka jedné z nejbohatších amerických rodin.