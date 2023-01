Paris Hiltonová se stala maminkou. Syna jí porodila náhradní matka

"Vždycky jsem snila o tom, že budu matkou, a jsem tak šťastná, že jsme se s Carterem našli," řekla novopečená maminka Paris Hiltonová v exkluzivním vyjádření pro magazín People. "Jsme tak nadšení, že můžeme společně založit rodinu, a naše srdce explodují láskou k našemu chlapečkovi," dodala jednačtyřicetiletá celebrita.

"Už teď tě milujeme víc, než jde vyjádřit slovy," připsala k fotografii, na které ji miminko drží za palec, a přidala také modré srdíčko. O tom, že by chtěla mít rodinu, mluvila Hiltonová už před časem. Během pandemie covidu-19 dokonce s manželem zahájili proces umělého oplodnění.

"Začali jsme na to chodit asi po několika měsících, protože celý svět byl zavřený," řekla Hiltonová. "Věděli jsme, že chceme založit rodinu, a já si říkala: Tohle je perfektní načasování. Obvykle jsem 250 dní v roce v letadle, tak si prostě uděláme zásoby a připravíme všechna vajíčka."

S Reumem, kterého si Hiltonová vzala v listopadu roku 2021 po dvouleté známosti, prý o dětech mluvili od začátku vztahu. Shodli se i na tom, že by celkem chtěli mít tři nebo čtyři potomky. A dokonce by se jim líbila představa, aby do jejich rodiny přišla dvojčátka. "Myslím, že by to bylo úžasné," prohlásila hotelová dědička.