Hvězda Pobřežní hlídky si udělala Ježíška snů. Vdala se na Štědrý den za bodyguarda

Pamela Andersonová oznámila zpravodajskému portálu Daily Mail, že se na Štědrý den provdala za svého bodyguarda Dana Hayhursta. Zamilovali se do sebe během lockdownu a vzali se na pozemku jejího domu v Kanadě.

"Jsem přesně tam, kde potřebuji být. V náručí muže, který mě doopravdy miluje," řekla bývalá playmate Andersonová. Pár se vzal na Štědrý den bez přítomnosti rodiny a přátel, ale s jejich požehnáním.

Obřad proběhl na pozemku, který Andersonová před pětadvaceti lety koupila od svých prarodičů na kanadském ostrově Vancouver Island. "Na tomto místě se moji prarodiče vzali a jsou stále spolu. Mám pocit, jako bych uzavřela kruh," řekla hvězda seriálu Pobřežní hlídka.

Pár spolu byl od začátku pandemie 24 hodin denně a přeskočila mezi nimi jiskra. "Pamela je velmi šťastná a Dan si doslova vzal dívku svých dnů," řekl anonymní zdroj. Hayhurst je původně stavitel a na ostrově žije.

Zpráva o jejich manželství přišla necelý rok poté, co se měla Andersonová po dvanácti dnech sňatku rozejít s filmovým producentem Jonem Petersem. Jejich svazek ale údajně nebyl právně legalizován a bývalá playmate toto manželství později vyvrátila v rozhovoru pro deník The New York Times. "Ne, nebyla jsem vdaná. Jsem romantická a myslím, že jsem snadná kořist a že lidé žijí ve strachu… Nevím, co to ve skutečnosti bylo, ale velkou roli tam sehrál právě strach."

Pokud tento sňatek doopravdy nenabyl platnosti, třiapadesátiletá modelka byla doposud vdaná celkem čtyřikrát. Dvakrát se vdala za podnikatele Ricka Solomona, v roce 2007 a v roce 2013. V roce 2006 si vzala hudebníka Kida Rocka a svého prvního manžela Tomyho Leeho v roce 1995. S ním má dvě děti.