Pamela Andersonová konečně vypráví o svém životě. Nemá partnera, který by žárlil

"Pracuji víc než kdykoli předtím, a to jsem si myslela, že už jsem v důchodu!" prohlásila herečka Pamela Andersonová poté, co začátkem letošního roku vyšla její autobiografie s názvem Love, Pamela.

Herečka, kterou proslavil hlavně seriál Pobřežní hlídka, ve kterém se proháněla po plážích v červených plavkách, tvrdí, že kniha změnila to, jak ji široká veřejnost vnímá. "Na ulici ke mně chodí spousta lidí a říkají: Neměl jsem tušení, jaká vlastně jste, a omlouvám se za to, co jsem si o vás myslel předtím. A já jen na to: ‘Co jste si o mně myslel předtím?’" říká bývalá playmate.

Tím, jaký je její mediální obraz, se podle vlastních slov ale nikdy příliš netrápila. "Člověk o tom v danou chvíli nepřemýšlí. Vychováváte dvě děti, snažíte se přežít, máte zlomené srdce, snažíte se naplnit svůj život svými blízkými a děláte chyby," dodala.

Andersonová také prozradila, že velmi otevřenou knihu mohla napsat hlavně díky tomu, že v jejím životě momentálně není žádný partner. "Nikdy bych nebyla schopná tu knihu napsat… nebo vést takové rozhovory, kdybych byla ve vztahu. A to ukazuje, jaké vztahy jsem měla v minulosti. Příliš bych se bála, že někoho naštvu, že budou žárlit nebo něco podobného," prohlásila žena, která byla v minulost vdaná celkem šestkrát.

