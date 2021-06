Postřelili ji, když bojovala za vzdělání dívek v Pákistánu. Teď je na obálce Vogue

Pro aktivistku, která v loňském roce ukončila studium filozofie, politiky a ekonomie na Oxfordské univerzitě, byly běžné věci jako třeba setkávání s přáteli nebo hraní pokeru něco neuvěřitelného. V patnácti letech byla postřelena islámskými extremisty poté, co vedla kampaň za to, aby se dívky v jejím rodném Pákistánu vzdělávaly. Nyní je na titulní obálce britského vydání Vogue, kterému poskytla i hlubší rozhovor o svých plánech do budoucna.

"Nikdy jsem nebyla ve společnosti lidí svého věku, protože jsem se vzpamatovávala z incidentu, cestovala po světě, publikovala knihu a dělala dokument. Dělo se tolik věcí," dodala třiadvacetiletá Júsufzajová. Návštěvu oblíbeného fastfoodu McDonald’s kvůli kuřecímu wrapu či karamelovému frappé si Malála doslova užívala. "Byla jsem nadšená čímkoli. Užívala jsem si každý okamžik, protože jsem toho předtím tolik neviděla," uvedla v rozhovoru pro Vogue.

"Konečně mám čas pro sebe," říká Malála Júsufzajová. Ani nejmladší nositelka Nobelovy ceny za mír v historii není imunní vůči občasnému šílenství v životě. Její odmítnutí vzdát se práva na vzdělání vedlo k útoku na její život. Před osmi lety ji islámští extremisté postřelili kvůli jejím aktivitám na podporu vzdělávání pákistánských dívek. To jí ale nesebralo chuť v tom pokračovat.

Jasně červená krajková košile a šátek návrhářky Stelly McCartneyové na minimalistickém snímku fotografa Nicka Knighta zachycují emoce a odkrývají tak nelehký život Malály. V rozhovoru mladá nositelka Nobelovy ceny popsala svůj šátek jako kulturní symbol. "Pokud se muslimské, paštunské i pákistánské dívky řídí tradičním oděvem, jsou považovány za utlačované a žijící v patriarchátu. Chci všem ale říct, že ve své kultuře můžete mít svůj vlastní hlas a rovnost," dodala.

V editorialu uvnitř časopisu je zobrazena v dalším červeném outfitu od uruguayské návrhářky Gabriely Hearstové, který je doplněn kontrastním modrým šátkem.

Velké plány do budoucna

Na svém Instagramu uvedla, že je z nejnovější obálky časopisu Vogue nadšená. "Doufám, že každá dívka, která uvidí tento cover, bude vědět, že může změnit svět," komentovala na svém profilu.

Nedávno také mladá Pákistánka založila vlastní produkční dům Extracurricular. V rámci víceleté dohody s AppleTV+ společnost uvede dokumenty o vzdělávání dívek a právech žen. "Chci, aby tyto pořady byly zábavné, na jaké se chci dívat," říká o dohledu nad počátečními fázemi vývoje. "Pokud se jim nebudu smát nebo si je nebudu užívat, nepustím je na obrazovku," pokračuje. Kromě dokumentárních filmů o vážných problémech chce uvést i komedie.