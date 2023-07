Otec Lucie Vondráčkové Jiří Vondráček byl obžalován. Hrozí mu dva roky za mřížemi

Státní zástupce před několika dny obžaloval pět osob v kauze kolem Jana Šinágla. Právě toho měl podle znění dokumentu hudební skladatel Jiří Vondráček navést, aby v dobrovolné dražbě vyvedl svůj majetek a tím znemožnil vyplacení odškodného pro skladatelovu sestru, zpěvačku Helenu Vondráčkovou. Viněn je konkrétně z navádění k trestnému činu poškození věřitele.

"V blíže nezjištěné době počátkem roku 2019, na blíže nezjištěném místě, s úmyslem poškodit svou sestru Helenu Vondráčkovou i ostatní oprávněné, a zmařit tak uspokojení jejich nároku na úhradu nemajetkové újmy ze strany povinného obv. Jana Šinágla, protože jejich vzájemné rodinné vztahy jsou dlouhodobě vyhrocené, navedl svého známého, obv. Jana Šinágla, aby prostřednictvím dobrovolné dražby vyvedl svůj nemovitý i movitý majetek…" stojí v policejní zprávě.

K obžalobě se vyjádřila i sama Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem. "Je nám z toho smutno. Nikdy jsme nečekali, že ve své nenávisti, protože nebylo po jeho vůli, je schopen zajít až takto daleko. Spojit se s takovým člověkem, jako je Jan Šinágl, asi nejprolhanější člověk u nás, který se prokazuje vlastnoručně vyrobeným novinářským průkazem a bez vzdělání se nechává titulovat jako politolog a do státních orgánů, jako jsou Senát nebo Rada ČT, se chodí zdarma najíst, je jen ukázka jeho charakteru. Je to bohužel smutek a stydíme se za jeho chování," napsali pro eXtra.cz.

Spory mezi slavnými sourozenci trvají už celá desetiletí. Důvodem jejich rozkolu byl právě zpěvaččin manžel Martin Michal. Vondráček před ním svou sestru ještě před svatbou varoval. "Neprovedl jsem nic špatného. Měl jsem pocit, že mám Heleně říct: 'Hele bacha, tady je něco špatně.' A Helena řekla: 'Ne, nechci tě vůbec poslouchat.' Kdyby mi řekla: 'Hele brácho, prostě jsem se zamilovala a je mi to fuk…' Ale to se nestalo. Helena řekla: 'Ty mi ubližuješ.' Máš někoho rád a on ti najednou začne říkat, ať si trhneš nohou. Později jsem se začal dozvídat z bulváru, jak jsem příšerný. Takže jsem se pochopitelně začal bránit," vysvětlil před lety pro iDnes.