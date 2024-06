Otec Dařiny dcery se oženil. Matěj Homola do toho praštil poprvé v padesáti

Vztah zpěvačky Dary Rolins a Matěje Homoly z kapely Wohnout skončil v roce 2010 za velmi bouřlivých okolností, kdy jej bulvární fotografové načapali u nevěry. Navěky je ale spojuje společná dcera Laura, kvůli které se jim vztahy povedlo srovnat a chovají se k sobě s respektem až přátelstvím. Homola se třeba své ex partnerky zastal po jejím dalším dramatickém rozchodu s Rytmusem a také otevřeně podporuje její současný vztah s fotbalistou Pavlem Nedvědem.

Nakonec to byl ale Homola, komu se povedlo jako prvnímu do toho konečně "praštit". V jeho padesáti letech to byla jeho první veselka. Oženil se se svou letitou přítelkyní Andreou. To, že je zasnoubený, prozradil na sebe již před časem v pořadu Všechnopárty. Ovšem o tom, že už je z něj i ženáč, informoval na sociálních sítích jeho kamarád s přáním: "Tak hodně šťastnejch kilometrů společným životem, manželata."

Jestli se do chomoutu chystá i Rolins, je zatím ve hvězdách. "Neříkám, že bych řekla ne," zamyslela se nedávno pro Super.cz nad dotazem, jestli by přijala nabídku k sňatku od svého současného přítele. "Ale myslím, že se to ve vztahu tak nějak vycítí, jestli je nutné to posunout o další level. Ale to už by byla extrémní rychlost, nemyslíte?"