Ornella Koktová se hádá s manželem kvůli dárkům. K narozeninám dostala jen kytku

Když se Ornella Koktová vdala za producenta Josefa Koktu, už dávno nebyl milionářem. Naopak, byl zcela na mizině a z Ornelly se stal ten, kdo domů nosí peníze. Kromě toho, že řídí dvě vlastní firmy, rozjela s Agátou Hanychovou placený podcast, ze kterého si měsíčně přijde na statisíce.

Když tedy během slavnostního otevření nového klenotnictví prohlásila: "Šperky si kupuju sama," nebylo se čemu divit. Jenže i když je Ornella smířená s tím, že od manžela nedostane nic luxusního, přesto o jejích letošních narozeninách došlo na hádku kvůli dárku.

"Teď jsem měla v únoru narozeniny a jediné, co jsem dostala, byla nějaká blbá kytka. Takže jsme se kvůli tomu i pohádali," postěžovala si influencerka s tím, že ji nejvíc mrzelo, že Josef výběru dárku nevěnoval žádnou energii a pozornost. Ona prý každý dárek pečlivě vybírá s ohledem na to, co má obdarovaný rád.

Přestože mají Koktovi doma spory ohledně dárků, svého muže si Ornella váží za to, jak se dokáže postarat o rodinu. Dokázal to i během její nepřítomnosti, když se účastnila reality show Survivor. Péči o domácnost a tři děti prý Josef zvládl na jedničku. "I když jako ženská jsem viděla chybičky a po návratu jsem musela přerovnat všechny skříně," dodala se smíchem Ornella.