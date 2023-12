Opuštěná a těhotná. Exmanželka Romana Vojtka zavzpomínala na těžké chvilky

Před několika dny se objevila zpráva, že herec Jaromír Nosek a Zuzana Hasalíková už netvoří pár. Byli spolu víc než tři roky a objevili se společně i v reality show Výměna manželek. Tam působili jako harmonická dvojice. Proto mnohé překvapila zpráva, že Nosek partnerku, která je teď ve vysokém stadiu těhotenství, nečekaně opustil. Hasalíková má termín určený na Štědrý den.

V podobné situaci se před devíti lety ocitla i bývalá manželka Romana Vojtka, který si po boku Noska zahrál třeba v retro seriálu Vyprávěj. Ačkoli se Tereze Vojtkové podařilo exmanželi tuto zradu odpustit a dohodli se i na střídavé péči o své dvě děti, dosud má na to trpké vzpomínky.

"Bylo to hnusné. Nejde k tomu nic jiného říct. Na to není jiné synonymum," uvedla pro eXtra na slavnostním zahájení zimní sezony ve Špindlerově Mlýně. "Bylo těžké si na to zvyknout. Nebudu zastírat, že ne. Bylo to bolavé, hodně slziček, ale zvykla jsem si na to. Je to devět let. Střídavou péči máme čtyři roky. Teď budou druhé Vánoce bez dětí."



Podle Vojtkové se s takovou zradou nelze vyrovnat jen tak, musí se z toho vymluvit. "Člověk si to nenechá v sobě. Ten hnus si v sobě nemůže nechat. Vnitřně by ho to zabilo," dodala.