Opilý Roman Ondráček napadl na křtu manželku Michala Davida. Vyvedla ho ochranka

Poklidný křest nového alba zpěváka Michala Davida se v pondělí večer pořádně zvrhl. Postaral se o to moderátor Roman Ondráček, který nejspíš trochu moc pil. Poté se podle svědectví dožadoval vstupu na pódium a společného vystoupení s Davidem. Už během toho se ale situace začala vyvíjet špatným směrem.

"Všechno bylo v pohodě do tý doby, než si vzal slovo Roman. Měl dlouhý monolog, ve kterém blábolil nesmysly, jakože mě rádia nechtějí, ale on mě do nich dokázal prosazovat a tak dále. Bylo to tak trapný, že ho chtěli umlčet, ale on odmítal slézt z podia. No a potom jsme spolu zazpívali Rakeťáky, jak bylo v plánu. Když bylo po všem, moje Marcela mu něco ostrýho řekla a on se rozmáchl, že jí dá pěstí. A tak ho okamžitě vyvedli, i když se vzpěčoval," popsal dramatickou situaci Blesku Michal David.

Dodal však, že si z incidentu s manželkou těžkou hlavu nedělají a zbytek večera si i tak užili. Než aby se na Ondráčka zlobil, lituje ho. "Myslím, že se chce zviditelnit, když už je ho z Pokondra jenom půlka, že to blbě nese. Tak člověk se tomu může akorát usmát. S Marcelou se tím vlastně ještě teď ráno bavíme. Já mám radost z desky a tu mi nikdo zkazit nedokáže. Kdyby se ale dotkl mé ženy, tak to bych se asi vážně naštval a nevím, jak by to dopadlo. Asi bych mu dal pěstí. Samozřejmě bych svou ženu bránil, tohle si k ní nikdo nemůže dovolit," dodal David k incidentu.