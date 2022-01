Vdova po Menzelovi přiznala, že měla jít na terapii. Odchod manžela jí ovlivnil život

Menzelová přiznala, že se přes smrt svého manžela, oscarového režiséra Jiřího Menzela, stále nepřenesla. "Jirka je pryč víc než rok a mně se to stále všechno vrací," prozradila třiačtyřicetiletá producentka v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku. Rovněž se zmínila, že lituje toho, že hned po jeho odchodu nevyhledala odbornou psychologickou pomoc.

"Odcházení Jirky nebylo snadné. Byla to pro mě naprosto nová zkušenost. A to, že jsem mu slíbila, že bude doma, je něco naprosto nepřenositelného, něco, co jsem doposud nezažila," dodala Menzelová s tím, že je za to, čím si s manželem prošli, velmi vděčná. Podle jejích slov ji to připravilo na události, které ji v životě ještě čekají.

V rozhovoru vdova po slavném režisérovi také zmínila, že ji péče o nemocného manžela v domácích podmínkách hodně stála. Musela dokonce sáhnout i na úspory, které měla připravené pro svoje děti na studia.

Postupné odcházení svého partnera nijak netajila ani před dcerami, které to podle ní přijímaly naprosto přirozeně. "Říkám, holky, musíte být nezávislé a musíte se umět o sebe postarat. Čímž ale nechci říct, že by neměly tomu partnerovi důvěřovat a umět se o něj opřít. Na druhou stranu nikdy nevíte, kdy se budete muset postavit na vlastní nohy, kdy vám ten partner odejde. Jakákoliv závislost, ať už je citová, nebo finanční, vás svazuje," popsala Menzelová a s nadsázkou dodala, že se jí dcery smějí, že největší chlap u nich doma je máma.

Menzelová, kterou od jejího manžela dělil čtyřicetiletý věkový rozdíl, proslula především organizováním výstav pod širým nebem. Ty se věnují zejména ekologickým tématům. Veřejnosti se do paměti také zapsala svým soukromým životem. Je matkou tří dětí, z nichž každé má jiného otce. První dceru Annu má s režisérem Jaroslavem Brabcem. V době, kdy toužila Menzelová po miminku, její manžel tvrdil, že děti mít nechce. Později si to ale rozmyslel a otcem druhé dcery Evy byl právě on.

Ještě za Menzelova života porodila i syna Alberta, jehož otcem je egyptolog Miroslav Bárta. "Myslím si, že to, jak žijeme, je výjimečné. Musím říct, že všichni tatínkové spolu měli dobré vztahy. Ta rodina byla veliká a šťastná," dodala.