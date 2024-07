Odbornice na královskou rodinu poukázala na to, že Meghan Markleová lže

Na očerňování britské královské rodiny ze strany odpadlíků prince Harryho a jeho manželky, bývalé herečky Meghan Markleové si veřejnost pomalu zvyká. Přesto se občas někdo vrátí k jejím výrokům, aby je uvedl na pravou míru. A právě to se stalo i nyní.

Terčem zkoumání se stal výrok Markleové o tom, že jí byly zabaveny doklady a ona se tak vlastně stala vězněm Buckinghamského paláce. "Nemohla jste jen tak odejít. Nemohla. Musíte to pochopit, když jsem se připojila k té rodině, bylo to naposledy, co jsem viděla svůj pas, řidičský průkaz, klíče. Vše se muselo odevzdat. Už jsem nic z toho neviděla," tvrdila Markleová.

Jak ale informoval deník The Sun, Markleová byla v době, o které mluví, minimálně na 13 zahraničních cestách, ke kterým své cestovní doklady rozhodně potřebovala. Kromě oficiálních královských cest to byly i soukromé výlety, jako například do New Yorku, na Ibizu, do Itálie nebo Botswany. S výjimkou panovníka totiž pas potřebují všichni členové královské rodiny.

Podle zdrojů z paláce byl Meghanin pas pouze uschovaný, aby byl dostatečně chráněný před případným zneužitím, a je to zcela běžná praxe. "Samozřejmě, že královská rodina chtěla Meghanin pas chránit. Ale je nemyslitelné, že by ho nepoužívala na osobní a soukromé cesty, jako byla její baby shower v New Yorku, návštěvy přátel v Kanadě, večírky v Amsterdamu nebo výlet k jezeru Como s Georgem Clooneym," uvedla k tomu královská historička Margaret Holderová.