Od smrti Paula Newmana uběhlo 15 let. Proslul díky modrým očím, přitom byl barvoslepý

Dnes je to 15 let od smrti modrookého amerického herce Paula Newmana. Desetkrát byl nominovaný na Oscara, ale sošku získal jen jednou. Zemřel ve svých 83 letech na rakovinu plic, jeho kořeny se daly vystopovat až do někdejšího Československa.