"O povinnosti se dělíme," říká o vztahu Olga Menzelová. Občas to chce i čas bez dětí

"Tři děti jsou honička, k tomu spousta práce, moje firma Medialogue, Nadační fond Jiřího Menzela, starost o domácnosti a mnohé další aktivity…" vyjmenovává svůj běžný denní program producentka Olga Menzelová. Jedním dechem ale dodává, že žije přesně takový život, jaký si přála. A velké díky za to patří jejímu partnerovi a otci nejmladšího syna, egyptologovi Miroslavu Bártovi.

"Nestěžuji si, chtěla jsem to tak, ale přiznám se, že někdy se už večer sotva vleču. Míra je mi velkou oporou. Zejména v péči o děti. Naše role jsou rovnoprávné do té nejvyšší možné míry a toho si velmi vážím. Ne každý muž to umí. Nikdy jsem neslyšela 'tohle je ženská práce, to dělat nebudu'. Oba děláme, co je potřeba, a o povinnosti se dělíme s úctou vůči času toho druhého. Oba máme svoji práci, oba vyděláváme, a tedy i povinnosti doma si dělíme. Věřím, že to převezmou i naše děti, protože vidí, jak může rodina dobře fungovat, i když je toho hodně," prozradila pro Super.cz, jak to u nich doma chodí.

Ani v nabitém programu ale Menzelová s Bártou nezapomínají pečovat o svůj vztah. "Řekli jsme si s Mirkem, že jednou za čas chceme mít čas jen pro sebe bez dětí. Abychom si odpočinuli a měli čas jen na sebe. Každý vztah je potřeba chránit a pečovat o něj, protože to není samozřejmost. Přijela moje maminka a my jsme si byli na čtyři dny odpočinout v Istanbulu. A byla to krása," netají své nadšení z výletu Menzelová.

Tureckou metropoli si podle všeho zamilovala. "Velmi milí a pozitivně naladění lidé, čisté ulice, perfektně opečovávané kočky, které patří všem, kafíčka na každém rohu, dokonale čisté veřejné toalety - tvrdím, že podle čistoty toalet hned poznáš, jaký je i národ… prostě je tam cítit osobní zodpovědnost člověka. A cítila jsem se tam bezpečně. Istanbul je místo, kam se budu vždycky ráda vracet."