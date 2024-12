"O deset let mladšího bych zvládla," říká Machálková. Pomýšlí si na zajíčka

Jedním dechem ale dodala, že by věkový rozdíl neměl být příliš velký. Kolegyně, které výrazně mladší muže mají, jako je například Marie Rottrová nebo Lucie Bílá, prý obdivuje, ale sama by se na to necítila. "To bych asi nedala. Protože se znám. Pořád bych se nějakým způsobem zkoumala, jestli je to pro něj dost dobré a jestli to stačí," zamýšlí se sebekriticky.