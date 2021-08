Nový pár Boudová a Tuna: Zamilovaná Nela něco tak silného prý ještě nezažila

Jan Tuna, jenž se už dva roky rozvádí s manželkou, se kterou už dlouhou dobu nežije, podle Expres.cz randí s herečkou Nelou Boudovou. Svou lásku poprvé veřejně ukázali na svatbě producenta hvězd Petra Větrovského, kam dorazili společně ruku v ruce.

"Nějakou dobu se jen přátelili, pak byli v partě kamarádů na horách a tam se rázem všechno změnilo," pověděl podle eXtra.cz kamarád Tuny.

"Spojuje je velký smysl pro humor, milují život, oba se také dost nekonvenčně chovají. Otužují se spolu, mají dobrodružné povahy, rádi cestují. Mohou být v pětihvězdičkovém hotelu i ve stanu a užijí se to stejně. Mají to mezi sebou fakt hluboké. Nela sama říkala, že ještě nic tak silného neprožila. Až ji to samotnou překvapuje," shodli se přátelé známého páru.

A co ke vztahu s herečkou známou například ze seriálu Horákovi řekl samotný Jan Tuna? "S kamarády a jejich dětmi jsme teď na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Jsou tu skvělí, velmi si to tu užíváme. A Nela Boudová je naprosto báječná, fantastická ženská a víc k tomu v tuto chvíli nechci říkat," svěřila se bývalá hvězda TV Nova.