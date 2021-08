Dycky Godla! Hvězda seriálu Most! hraje drsného gangstera v severské krimi

Po oddychových seriálech čekala na Zdeňka Godlu pořádná výzva. Hvězda seriálu Most! kývla na nabídku zahrát si v dánském thrilleru s názvem Marco. Snímek hrají česká kina od 5. srpna a diváci se mohou připravit na rozplétání utajené vraždy v nejvyšších kruzích dánské společnosti.

Marco je pátým dílem filmové série Oddělení Q, která již osm let vzniká podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. Kromě Godly se v temném snímku, kde český herec ztvárnil vůdce gangu Zolu, objeví i tým detektivů v čele se skandinávskými herci Ulrichem Thomsenem a Zaki Yousseffem.

Marco nemá však jen jednoho českého zástupce. Titulní roli Marca si totiž zahrál teprve čtrnáctiletý herec Luboš Oláh, kterého můžete vidět na fotografii z nemocničního prostředí.

"Je to super film, zajímavej, temnej. Jsem tam docela drsnej… Byl jsem překvapenej, co jsem dokázal," řekl pro Aerofilms Godla, který byl rád, že mohl ukázat novou tvář a zahrát si zcela jiný charakter. "Člověk musí dokázat mít hodně tváří, když chce být herec," dodal filmový vůdce gangu.

Kromě zajímavé role zaujala Godlu i lokace natáčení. Snímek režiséra Martina Zandvlieta se natáčel v Kodani a okolí, kde nechybí divoká příroda i moderní stavby hlavního města. "Ta fyzická práce byla náročná… Bylo to nádherný… Do Kodaně se nedostane jen tak každý, takže jsem rád, že jsem tam. Bylo to tam hezký, mají tam dobrý pivo, takže super. Akorát jsme si tam moc nepokecali," řekl pro video ke snímku pro Aerofilms se svým typickým humorem herec romského původu.

Zda tento skandinávský snímek zaznamená úspěch jako dánský film s názvem Chlast, kde hlavní roli ztvárnil legendární herec Mads Mikkelsen, zjistí tvůrci kriminálního thrilleru zanedlouho.