Nizozemské korunní princezně Amalii hrozí únosem

Během návštěvy Švédska nizozemský král Vilém-Alexandr a jeho žena Máxima prozradili, že jejich nejstarší dcera, korunní princezna Amalia, prochází velmi těžkým obdobím. Krátce po začátku studia na Amsterodamské univerzitě, kde v září nastoupila na bakalářský obor politika, psychologie, právo a ekonomie, musela opustit svůj studentský byt a vrátit se do Haagu. Důvodem je zvýšené riziko únosu. Královská rodina doufá, že zvýšená bezpečnostní opatření jsou pouze dočasná.

"Následky jsou pro ni velmi těžké. Nemá žádný studentský život, jako mají ostatní… Není příjemné vidět své dítě takto žít. Může chodit na univerzitu, ale to je vše. Má to obrovské důsledky pro její život. Znamená to, že nežije v Amsterodamu a také že nemůže skutečně vycházet ven," řekla královna Máxima s tím, že velmi obdivuje dceřinu statečnost.

Podle BBC premiér Mark Rutte uvedl, že se jedná o otřesnou situaci, která ho velmi znepokojila. "Garantuji, že naše bezpečnostní služby pracují dnem i nocí, aby zajistily její bezpečnost," napsala na Twitteru ministryně spravedlnosti Dilan Yesilgözová Zegeriusová.

Osmnáctiletá Amalia je ve své zemi vnímána jako velmi civilní členka královské rodiny, která se ráda baví. Je vášnivou žokejkou, má koně jménem Mojito a během letních prázdnin, kdy pracovala v plážovém baru ve Scheveningenu, dostala přezdívku Koktejlová královna. Také velmi otevřeně hovoří například o svém duševním zdraví. V její biografii byla zveřejněna informace, že pravidelně navštěvuje psychoterapii.